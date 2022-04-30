Trabzonspor'un yıldızı Dorukhan Toköz! Dorukhan Toköz'ün bu sezonki performansı...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:22

Trabzonspor'un başarılı futbolcularından Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2009 yılında Eskişehirspor'da başlayan orta saha oyuncusu, 2015'e kadar Eskişehirspor altyapısında yer aldı. Eskişehirspor'lu olarak U17 ve U18 takımlarında da forma giyen genç futbolcu bu adımların ardından Eskişehirspor A takımına yükseldi.2015'in ocak ayında kırmızı-siyahlılarda profesyonel olarak oynamaya başladı.

Genç yetenek 2014-2015 sezonunda kadroda yer alsa da forma şansı bulamadı. Toköz, Eskişehirspor'da ilk kez 3 Aralık 2015'te forma giydi. Genç yetenek bu sezonda, takımı adına 9 asist üretti. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Toköz, 2018'de ise Beşiktaş'a transfer oldu.

26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi, hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Lig bitiminde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Toplamda 36 maça çıkan Dorukhan 3 asistlik bir performans gösterdi.

Başarılı futbolcu, Türkiye 21 yaş altı milli takım kadrosunda yer aldı. Şenol Güneş tarafından milli takıma davet edilen Dorukhan Toköz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında da yer aldı.

Genç futbolcu 2021 yılında da Trabzonspor'a transfer oldu. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Dorukhan, 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Toköz'ün bordo-mavililer ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.