Traktör taraftarları, şampiyonluğu İstanbul'da kutladı
İran 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da kutlama düzenledi.
İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Körfez Pro Lig) şampiyonluğa ulaşan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da kutlama düzenledi.
İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Traktör, geçen hafta tarihinde ilk şampiyonluğunu garantiledi.
İstanbul'da yaşayan Traktör taraftarları, şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Kağıthane'deki Sadabad Camisi önünde bir araya geldi. Taraftarlar, Traktör'ün ligin 29. haftasında sahasında Nessaci Mazenderan ile yaptığı maçın bir bölümünü izledi.
Traktör forması giyen çok sayıda taraftar, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıdı. Marşlar ve şarkılarla eğlenen taraftarlar, yöresel halk oyunlarını oynayarak şampiyonluğu kutladı.
Etiketler: #İran #traktör #Tebriz Traktör #kutlama
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