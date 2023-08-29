Tranmere Rovers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, İngiltere Lig Kupası ikinci turunda deplasmanda Tranmere Rovers ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:43
Tranmere Rovers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda ikinci tur heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Maresca yönetimindeki Leicester City, deplasmanda Ian Dawes'in ekibi Tranmere Rovers ile karşılaşacak.

TRANMERE ROVERS - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Prenton Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

TRANMERE ROVERS - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Ben Toner'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.


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