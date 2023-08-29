Tranmere Rovers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:43

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:43

İngiltere Lig Kupası'nda ikinci tur heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Maresca yönetimindeki Leicester City, deplasmanda Ian Dawes'in ekibi Tranmere Rovers ile karşılaşacak.

TRANMERE ROVERS - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Prenton Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

TRANMERE ROVERS - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Ben Toner'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.