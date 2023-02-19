Transfer dönemiyle ilgili karar değişti!
Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Şubat'ta bitmesi gereken transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzadığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemi için yeni bir karar alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Şubat'ta bitmesi gereken transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzadığını açıkladı.
İşte TFF'nin açıklaması: "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır."
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