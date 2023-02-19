Transfer dönemiyle ilgili karar değişti!

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 00:06

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 00:06

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemi için yeni bir karar alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Şubat'ta bitmesi gereken transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzadığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması: "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır."