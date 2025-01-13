Torreira'dan Fernando Muslera paylaşımı: 'Baba, kardeş, kaptan...'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, takım arkadaşı Fernando Muslera için paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği iddiaları günden güne artıyor.
Uruguaylı file bekçisinin sarı kırmızılı ekipteki macerasında sona yaklaştığı iddia edilirken Lucas Torreira'dan vatandaşı ile ilgili bir paylaşım geldi.
'BABA, KARDEŞ, ARKADAŞ...'
Sosyal medya hesabından Muslera ile birlikte fotoğrafını paylaşan Torreira "Baba, kardeş, arkadaş, kaptan, psikolog ve daha fazlası... Seni seviyorum" notunu paylaşımına bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden Torreira'ya yönelik yapılan açıklamalara da yanıt veren Muslera, esprili bir dille vatandaşını savunmuştu.
Etiketler: #galatasaray #Lucas Torreira #fernando muslera
Spor Haberleri
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber!
- Tyson Fury'den emeklilik kararı!
- Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Djokovic ikinci tura kaldı
- Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!
- Fenerbahçeli eski futbolcu Kjaer'den emeklilik kararı!
- Torreira'dan Muslera paylaşımı:'Baba, kardeş, kaptan...'
- Sultanlar Ligi'nde haftanın programı açıklandı!
- Süper Lig ekibine flaş transfer yasağı!
- Altay Bayındır'dan 'maçın hayvanı' paylaşımına yanıt!
- Khabib Nurmagomedov'a büyük şok: Uçaktan indirildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Karadeniz'de şiddetli deprem
- Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a gözaltı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'Akpolat' açıklaması
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!
- Özel'den gözaltı sonrası ilk açıklama
- Köprü ve otoyol geçiş fiyatlarına zam!
- Tonlarca patates toplatılıp imha ediliyor
- Avukat kadın, 12. katın balkonunda intihara kalkıştı!