Transfer iddialarına cevap: Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması

Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Luka Modric ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 12:33
Transfer iddialarına cevap: Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması
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Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Luka Modric ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarına açıklık getirdi.

Fatih Kulaksız, Hırvat yıldızla ilgilenmediklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kulaksız, "Bazı yayın organlarında Eyüpsporumuzun Luka Modric ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Açıklamalarına devam eden Eyüpspor As Başkanı, "Yalanlarken bile mahcup oluyor insan, bize en iyilerini laik görmeniz bizi mutlu ediyor fakat gerçekçi olmak lazım, önce bir Süper Lig'de kalıcı olalım. Tüm Türk futbol kamuoyu bizim duruşumuzu görsün. Sonra yavaş yavaş hedefleri büyütürüz. Emeklemeden yürümek olmaz!" ifadelerini kullandı.


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