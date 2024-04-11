Transfer iddialarına cevap: Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması
Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Luka Modric ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Luka Modric ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarına açıklık getirdi.
Fatih Kulaksız, Hırvat yıldızla ilgilenmediklerini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kulaksız, "Bazı yayın organlarında Eyüpsporumuzun Luka Modric ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
Açıklamalarına devam eden Eyüpspor As Başkanı, "Yalanlarken bile mahcup oluyor insan, bize en iyilerini laik görmeniz bizi mutlu ediyor fakat gerçekçi olmak lazım, önce bir Süper Lig'de kalıcı olalım. Tüm Türk futbol kamuoyu bizim duruşumuzu görsün. Sonra yavaş yavaş hedefleri büyütürüz. Emeklemeden yürümek olmaz!" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 38 ölü, 5026 yaralı
- Şimşek duyurdu! Döviz geliyor...
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Bakan siyasete soyundu!
- Belediyenin kamera kayıtları neden silindi?
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu
- Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'a destek!