Eyüpspor'dan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması!

Süper Lig'e yükselen 1. Lig ekibi Eyüpspor, Süper Lig'e yükselişini kutlayan Galatasaray'a sosyal medyadan cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 07:59
Eyüpspor'dan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması!
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TFF 1. Lig'de Altay'ı mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'u Galatasaray, sosyal medya üzerinden tebrik etmişti. 

Eyüpspor'dan Galatasaray'ın tebrik paylaşımına cevap geldi. 

Eyüpspor, Galatasaray'ın paylaştığı mesajı alıntılayarak, ''Teşekkürler Galatasaray. Biz de sizin Süper Kupa şampiyonluğunuzu kutlarız'' ifadelerini içeren bir mesaj paylaştı.

 


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