Eyüpspor'dan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 07:59

Güncelleme: 08.04.2024 - 07:59

TFF 1. Lig'de Altay'ı mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'u Galatasaray, sosyal medya üzerinden tebrik etmişti.

Eyüpspor'dan Galatasaray'ın tebrik paylaşımına cevap geldi.

Eyüpspor, Galatasaray'ın paylaştığı mesajı alıntılayarak, ''Teşekkürler Galatasaray. Biz de sizin Süper Kupa şampiyonluğunuzu kutlarız'' ifadelerini içeren bir mesaj paylaştı.