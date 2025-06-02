Transfer iddialarına yanıt: Beşiktaş'tan Henry Onyekuru açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Henry Onyekuru ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Suudi Arabistan ekibi Al Fayha ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyebildi.