Transfer olacağı iddia edilmişti: Zenit'ten Gedson Fernandes açıklaması!

Yayınlanma: 13.06.2024 - 19:43

Güncelleme: 13.06.2024 - 19:43

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan olarak görülen Gedson Fernandes için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'i transfer edeceklerini yönündeki iddiaları yalanladı.

"BOŞ BİR SPEKÜLASYON"

Rus basınından RIA Novosti'ye konuşan Medvedev, "Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alacağımız yönündeki iddialar boş bir spekülasyondan ibaret." ifadelerini kullandı.