Anlaşma sağlanmıştı: Gabriel Paulista, Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.
Takımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u, danışman olarak Brad Friedel'i getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk hedef olarak ise savunmaya takviye belirlendi.
Siyah-beyazlıların kurmayları, Stefan Savic ve Gabriel Paulista ile yaptığı görüşmelerde ilk anlaşmayı Paulista ile sağladı.
HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında da transferi gündeme gelen ancak son dakikada yönünü 6 aylığına İspanyol devine çeviren deneyimli savunmacı, siyah-beyazlıların teklifini bu kez kabul etti.
BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA
Teknik direktör Van Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Paulista Beşiktaş'tan 2.6 milyon Euro ile 3 milyon Euro arasında bir yıllık ücret alacak. Paulista, Beşiktaş ile ileri görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi.
GABRIEL PAULISTA KİMDİR?
Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı. İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi. Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.
Spor Haberleri
- Scottie Wilbekin: 'Şimdi derin bir nefes alalım'
- Sarunas: 'Kobe Bryant performansı'
- Tarık Biberovic: 'Şimdi tatil zamanı'
- Gabriel Paulista, Beşiktaş için İstanbul'da!
- Sertaç Komsuoğlu: 'Final Four için takım kuracağız'
- Melih Mahmutoğlu'ndan flaş Merve Terim göndermesi!
- Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye veda etti!
- Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko paylaşımı!
- Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!
- Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
En Çok Okunan Haberler
-
- Meteoroloji uyardı: 6 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Köpeğin havlamasından rahatsız olan başkan
- O magandalar yakayı ele verdi
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı