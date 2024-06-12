Beşiktaş resmen açıkladı: Gabriel Paulista'nın geliş saati belli oldu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın renklerine bağlamaya hazırlandığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın İstanbul'a geliş saati açıklandı.
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Gabriel Paulista'nın bugün 22.45'te İstanbul'a geleceği belirtildi.
Açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, kulübümüzle görüşmeler yapmak üzere Brezilya'dan İstanbul'a seyahat edecek ve bugün saat 22.45'te İstanbul Havalimanı'nda olacaktır. Gabriel Paulista, Dış Hat Geliş Terminali'ndan ülkemize giriş yapacaktır. Saygılarımızla" denildi.
GABRİEL PAULİSTA KİMDİR?
Futbol kariyerine Taboao Serra'da başlayan Gabriel Paulista, sonrasında Vitoria'da forma giydi.
Vitoria'dan Villareal'e imza atan ve ardından Arsenal'a transfer olan Brezilyalı stoper, 2017'de Valencia'yla anlaştı ve La Liga'ya döndü.
2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atan Paulista, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.
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