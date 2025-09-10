Transfer dönemi ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, Transfer sezonu bitti mi? 2025-2026 Süper Lig Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

2025-2026 Süper Lig'de ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.