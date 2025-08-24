Süper Lig'de transfer heyecanı tüm hızıyla devam ederken, futbolseverler ve kulüpler transfer dönemi bitiş tarihini merakla bekliyor. Dört büyükler olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlar, yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Kulüpler ne zamana kadar transfer yapabilecek?



SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2025 - 2026 NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başladı. 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Bu tarihler, kulüplerin yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yaklaşık 2,5 ay gibi bir süreye sahip olacağı anlamına geliyor.