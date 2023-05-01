Transfer yasağı bulunan Bursaspor'a FIFA'dan haber!
Bursaspor Kulübü, FIFA kararı ile 15 yaşına kadar olan oyuncuları şartlı şekilde transfer edebileceğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü, müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaştı.
Yeşil-beyazlılar, filiz lisansla alakalı FIFA’dan çıkan kararı açıkladı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“28 Nisan FIFA kararı ile birlikte transfer yasağı bulunan kulübümüz, uzun uğraşlar sonucunda 15 yaşına kadar olan altyapı oyuncularını A takımda oynatmamak ve profesyonel yapmamak kaydıyla transfer edebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Binali Bey’in bulanık işleri
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- En çirkin yalan...
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu
- Bir garip erişim engeli kararı
- Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu