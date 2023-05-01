Transfer yasağı bulunan Bursaspor'a FIFA'dan haber!

Bursaspor Kulübü, FIFA kararı ile 15 yaşına kadar olan oyuncuları şartlı şekilde transfer edebileceğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:09
Transfer yasağı bulunan Bursaspor'a FIFA'dan haber!
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Bursaspor Kulübü, müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaştı. 

Yeşil-beyazlılar, filiz lisansla alakalı FIFA’dan çıkan kararı açıkladı. 

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“28 Nisan FIFA kararı ile birlikte transfer yasağı bulunan kulübümüz, uzun uğraşlar sonucunda 15 yaşına kadar olan altyapı oyuncularını A takımda oynatmamak ve profesyonel yapmamak kaydıyla transfer edebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


Bursaspor FIFA transfer yasağı

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