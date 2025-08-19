Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 16:31:00
Cumhuriyet Spor
Transfer yasağı cezası almıştı: Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'ye kötü haber!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin üç dönemlik transfer yasağı cezası yasağına yaptığı itirazın sonuçlandığı açıklandı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, üç dönemlik transfer yasağına ilişkin yaptığı başvurunun sonucu belli oldu.

Kulüp, yaptığı açıklamada transfer yasağının 2 döneme indirildiğini, üçüncü dönemin ise askıya alındığını açıkladı.

Hull City'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüp Mali İnceleme Kurulu'na yaptığımız başvurunun ardından, bize uygulanan üç dönemlik transfer ücreti kısıtlamalarının iki döneme indirildiği ve üçüncü dönemin askıya alındığı teyit edildi. Ödeme tarihleriyle ilgili gerekçemiz ise kurul tarafından kabul edilmedi.

Son haftalarda da gösterdiğimiz gibi, hala kiralık veya serbest oyuncu olarak transfer yapabiliyoruz. Bu zorlu süreçte bize verdikleri sarsılmaz destek için tüm taraftarlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Birlik ve beraberliğimiz, futbol dünyasına Hull City ailesinin gücünü gösterdi.

Zorluklar bizi asla yıkamaz; sadece daha güçlü yapar."

GEÇ TRANSFER ÖDEMESİ YAPARSA...

Ancak kulüp, önümüzdeki bir yıl içinde toplam yedi gün geç transfer ödemesi yaparsa, ceza yeniden üç döneme çıkacak.

