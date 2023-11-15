Tartışma konusu olmuştu: Galatasaray'dan Ndombele kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı aktarıldı.
Galatasaray, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan bedelsiz olarak kiraladığı Tanguy Ndombele’nin opsiyonunu kullanmayacak.
YÖNETİM KARARINI VERDİ
Bir süredir fazla kiloları sebebiyle tam hazır olamayan ve 90 dakika bile süre alamayan Fransız orta saha, teknik direktör Okan Buruk’un planları arasında yer almıyor. Galatasaray’da eski günlerini aramak isteyen fakat etkisiz kalan 26 yaşındaki Fransız orta sahanın, 15 milyonluk Euro’luk satın alma opsiyonunu da Galatasaray yönetimi kullanmayacak.
Aynı zamanda 3.1 milyon Euro'luk maaştan da çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında Ndombele yerine o bölgede başka alternatiflere de yönelebilir.
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