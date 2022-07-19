Transferde Merih Demiral sürprizi: Ezeli rakip Inter'e gidiyor

19 Temmuz 2022 Salı, 11:47

İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın geçtiğimiz sezon Juventus'tan kiraladığı Merih Demiral, 20 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanılarak Atalanta'ya transfer oldu.

Inter'in Torino'dan Bremer ile ilgilendiği fakat transferin gerçekleşemediği ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Merih Demiral için Atalanta'ya takasta Andrea Pinamonti'yi önerdi.

Geçtiğimiz sezon Empoli'de kiralık olarak forma giyen Andrea Pinamonti, 37 resmi karşılaşmada 13 gol kaydetti ve 2 asist yaptı. İtalyan forvetin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon Euro.

Atalanta ise Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için Juventus'a 20 milyon Euro ödedi.