Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa'yla ilgili tişörtleri satışa sundu. Tişörtteki "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.
GALATASARAY, SÜPER KUPA TİŞÖRTLERİNİ SATIŞA SUNDU
Müsabakada Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlubiyetine karar verilmesi beklenirken Galatasaray, Süper Kupa tişörtlerini satışa sundu.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.
?? Fonda, “Seninle bir dakika” çalıyor! ??— GSStore (@GSStore) April 9, 2024
Şarkıya eşlik etmek isteyenler için T-Shirtler şimdi https://t.co/IfM50EvBGU’da! ????
?? https://t.co/U782Dh4oZE pic.twitter.com/YriFR9fII3
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