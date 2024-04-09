Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:18

Güncelleme: 09.04.2024 - 12:18

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.

GALATASARAY, SÜPER KUPA TİŞÖRTLERİNİ SATIŞA SUNDU

Müsabakada Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlubiyetine karar verilmesi beklenirken Galatasaray, Süper Kupa tişörtlerini satışa sundu.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.