Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa'yla ilgili tişörtleri satışa sundu. Tişörtteki "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:18
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.

GALATASARAY, SÜPER KUPA TİŞÖRTLERİNİ SATIŞA SUNDU

Müsabakada Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlubiyetine karar verilmesi beklenirken Galatasaray, Süper Kupa tişörtlerini satışa sundu.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.

 


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