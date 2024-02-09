Transferde son gün gelişmesi: Beşiktaş'tan kadroya Arnavut takviye!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, Legia Varşova forması giyen Arnavut futbolcu Ernest Muci'yi renklerine bağladı.
Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirme hazırlığı yapıyor.
Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Legia Varşova'nın 22 yaşındaki on numarası Ernest Muci ile anlaşma sağladı.
10 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS İDDİASI
Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedild,. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne taksitlerle birlikte 8-10 milyon Euro arası bir bonservis ödeyeceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci'nin, resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün İstanbul'a geleceği öne sürüldü.
34 MAÇTA 11 GOLE KATKI
Balkan futbolunun yeni yıldız adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. Boyu 1.80 metre olan futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.
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