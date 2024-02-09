Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Her maç kahraman çıkması lazım'

Yayınlanma: 09.02.2024 - 08:43

Güncelleme: 09.02.2024 - 08:43

Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ali Ece: ''İkinci yarıya sol kanadının tamamını değiştirerek başlayan ve Muleka ile 4-2-4’e dönen Santos adeta ya herro ya merro dedi. Beşiktaş’ın zaten en önemli eksiği orta sahada oyun temposunu lehine ayarlayacak Sosa tipi bir ofansif orta saha, böyle bir oyuncu profili yokken geriden gelmek için ekstra risk almak zorundaydı. Rashica skoru 1-1’e getiren Muleka golünün asistini yaparken soluyla çok iyi bir orta açtı. Rashica çıkarken maç uzatmaya gidecek gibi duruyordu ancak bir anda adeta Cenk Tosun’un içinden eski takım arkadaşı Sosa çıktı ve mükemmel bir ofansif orta saha pasıyla Muleka’nın ikinci golünü atmasını sağladı. Sezonun kalanında en büyük hedef Türkiye Kupası’nı kazanmak, bunu başarması için Antalya’dakinden daha güçlü bir oyun oynaması gerekiyor.'' (Fanatik)

'BU OYUNU BAŞTAN NEDEN OYNAMADI'

Cem Dizdar: ''Değişikliklerin ardından oyun bir biçimde dengeye geldi ve taç atışı sonrası gol yiyen Beşiktaş, paslaşılan korner sonrası gelen ortadan Muleka’yla golü buldu. Ardından sabırlı bir set oyununa döndü Beşiktaş ve ilk devre Antalya’nın yaptığının benzerini oynamaya başladı. Ve bir gol de oradan çıkardılar aynı oyuncuyla. Bu golde Cenk Tosun’un pasöre dönüşmesini sağlayan tam da bu sabırlı set oyunuydu. Bu oyunu baştan beri neden oynayamadı Beşiktaş? Kanımca ilk neden Antalya’nın caydırıcı oyunuydu. O bölümü tek gol yiyerek atlatmış olmaları Beşiktaş’ın şansı oldu bu maçta. Maça 20-25 dakika hakim olması yetti Beşiktaş’a tur için. Bu da ülkedeki oyunun seviyesini göstermesi açısından ibretlik bir örnek olsa gerek.'' (Fanatik)

'HER MAÇ KAHRAMAN LAZIM'

Turgay Demir: ''Santos çaresiz, elindekilerle en iyisini yapmaya çalışıyor. İkinci yarıda Muleka ve genç Emrecan'ın sürdü sahaya ve işler biraz düzeldi. Rashica daha iyi oynamaya başladı, ortada daha iyi pas yapıldı ve sonuç olarak sezon başından beri herkese saç baş yolduran Muleka çıktı ve maçın kahramanı olup günü ve turu kurtardı. Beşiktaş, ZTK'da güç-bela da olsa yoluna devam ediyor ama bu böyle ne kadar gider, orasını tahmin etmek hem çok zor, hem çok kolay! Her maç birkaç kahraman çıkması lazım! Bakalım çıkacak mı!?'' (Fotomaç)

'HAYALET TAKIMI UYANDIRDI'

Atilla Gökçe: ''Fernando Santos’un kendinden kopuk hayalet takımı nasıl uyandıracağını merak ediyordum. Galiba devre arasında buldu o adamı: Muleka… Rasicha’nın ortasında topa kafa uzattı. Kolay ve sade bir vuruşla hem ev sahibi takımı, hem de kendi arkadaşlarını sarstı. O golden sonra Beşiktaş futbolu hatırlar gibi oldu. Tempo yükseldi. Karşılıklı ataklarla maç Kupa maçına döndü.… Ve son dokunuşlar: İlki uzak mesafeden Kaptan Cenk Tosun’un yaptığı harika uzun orta, akıllı asist… Nasıl gördü orada Muleka’yı? Nasıl sezdirdi arkadaşına topu atacağını. Ve usta işi vuruş. Muleka, kaleci Helton’un üzerine vurmadı topu. Sola doğru geçip boşalan kaleye atıverdi.'' (Milliyet)

'BEŞİKTAŞ ADINA GÜZEL ADIM'

Ali Gültiken: ''Muleka'nın attığı 2 gol hem yapılış itibariyle hem de kalite olarak çok güzeldi. Vuruş becerisindeki seviye dolasıyla Muleka'yı ayrıca kutlamak gerekiyor. Bu maçtaki başarısının yanında kenarda beklerken de takımına ve oyuna saygısını kaybetmeden forma bekleyen bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu seviyede en çok ihtiyacı olan şey kazanma duygusuydu. Bunu da Muleka sahaya yansıttı. Ligdeki üçüncülük hedefiyle beraber kupada da hala devam ediyor olabilmek, Antalyaspor gibi zor bir rakibi geriden gelip geçebilmek Beşiktaş adına çok güzel adımlar.'' (Sabah)