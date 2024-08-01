Transferi veto etti mi? Beşiktaş'tan Brad Friedel iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 00:13

Güncelleme: 01.08.2024 - 00:13

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, sosyal medya hesabından Brad Friedel'ın transfer veto etme yetkisinin olmadığını açıkladı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Futbol Yönetimi Danışmanı Brad Friedel'ın oyuncu alımına karar vermek, oyuncu veto etmek gibi bir görevi ve yetkisi yoktur. Adı anılan oyuncuyla ilgili olumlu ya da olumsuz denilebilecek bir raporu da yoktur. Transfer gündemimize giren her oyuncuyla ilgili ekibiyle beraber artılarını ve eksilerini, dataya dayanarak gösteren detaylı rapor hazırlar ve sunar. Yönetim ise Hocamızın onayı olması durumunda transferi finansal yönden de inceleyip devam edip etmemeye karar verir. Algı yönetimlerine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

RENAN TRANSFERİNİ VETO ETTİ İDDİASI

Daha önce Brad Friedel'in Internacional forması giyen 20 yaşındaki stoper Robert Renan'ın transferini reddettiği öne sürülmüştü.