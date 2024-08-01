Transferi veto etti mi? Beşiktaş'tan Brad Friedel iddialarına yanıt!
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, siyah-beyazlı takımda futbol yönetimi danışmanı olarak görev yapan ABD'li Brad Friedel'ın transfer veto yetkisinin bulunmadığını açıkladı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, sosyal medya hesabından Brad Friedel'ın transfer veto etme yetkisinin olmadığını açıkladı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Futbol Yönetimi Danışmanı Brad Friedel'ın oyuncu alımına karar vermek, oyuncu veto etmek gibi bir görevi ve yetkisi yoktur. Adı anılan oyuncuyla ilgili olumlu ya da olumsuz denilebilecek bir raporu da yoktur. Transfer gündemimize giren her oyuncuyla ilgili ekibiyle beraber artılarını ve eksilerini, dataya dayanarak gösteren detaylı rapor hazırlar ve sunar. Yönetim ise Hocamızın onayı olması durumunda transferi finansal yönden de inceleyip devam edip etmemeye karar verir. Algı yönetimlerine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
RENAN TRANSFERİNİ VETO ETTİ İDDİASI
Daha önce Brad Friedel'in Internacional forması giyen 20 yaşındaki stoper Robert Renan'ın transferini reddettiği öne sürülmüştü.
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu!
- Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıcan kaç yaşında, nereli?
- Genç milliler Fransa'ya direnemedi!
- Lasha Bekauri 90 kiloda altın madalya kazandı!
- Barbara Matic Paris'te altın madalyanın sahibi oldu!
- Avustralyalı Fox kanoda altın madalyaya uzandı!
- Beşiktaş'tan Friedel iddialarına yanıt!
- TFF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a iyi haber!
- Triatlonda altın madalyalar sahiplerini buldu!
- Milli yelkenci Merve Vatan, 18. sırada yer aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- Ünlü oyuncudan Kuşadası'nda 'domuz' paylaşımı
- 'Öldürülmesi bir cinayettir'
- İsrailli bakanlar suikast için ne dedi?
- Ece Üner 'yeni adresini' paylaştı
- Erdoğan'dan 'Heniyye' açıklaması
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası