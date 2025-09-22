Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

22.09.2025 14:46:00
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:

23 Eylül Salı günü:

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor: Yusuf Ziya Gündüz

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Gültekin

24 Eylül Çarşamba:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor: Fatih Tokail

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir

25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: Burak Demirkıran

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: Gürcan Hasova

İlgili Konular: #TFF #TFF 1. Lig #hakem

