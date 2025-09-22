Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'le karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesinde UEFA, ilk hafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetcek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Thomas Leonard, VAR hakemi olarak Bastien Dechepy ve AVAR'da Nicolas Rainville yer alacak.