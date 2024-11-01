Trendyol 1. Lig ekibinde teknik direktör değişikliği: Şanlıurfaspor Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktör Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştığı açıklandı.
Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Giray Küçük, teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca arayışına başladıklarını söyledi.
Sait Karafırtınalar'ın takıma faydalı olacağına inandıklarını ifade eden Küçük, "Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştık. İmza için bir araya geleceğiz. Takımımız için faydalı olacağına inanıyoruz. Erkan Sözeri hocamıza da bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.
Sait Karafırtınalar, en son 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK'yi çalıştırdı.
Etiketler: #Şanlıurfaspor #Sait Karafırtınalar #Trendyol 1. Lig
Spor Haberleri
- Enes Çelik'ten Avrupa Şampiyonasında madalya
- Milli halterci Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu!
- Yıldız futbolcu Galatasaray maçında yok!
- İspanyol futbolcu sel felaketinde hayatını kaybetti!
- Karşıyaka Spor Kulübü 112 yaşında!
- Bursaspor’dan 10 maç sonra bir ilk!
- Fenerbahçe, Obradovic’li Partizan ile karşılaşıyor
- Manchester United’da Ruben Amorim dönemi
- Şanlıurfaspor Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştı
- Beşiktaş yönetimi futbol takımını ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Amca Salim Güran cinayet gecesi dereye gitmiş!
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- 'Yeni dönemin sayfasını açıyoruz...'