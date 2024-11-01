Trendyol 1. Lig ekibinde teknik direktör değişikliği: Şanlıurfaspor Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktör Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştığı açıklandı.

Trendyol 1. Lig ekibinde teknik direktör değişikliği: Şanlıurfaspor Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştı
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:10

Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Giray Küçük, teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca arayışına başladıklarını söyledi.

Sait Karafırtınalar'ın takıma faydalı olacağına inandıklarını ifade eden Küçük, "Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştık. İmza için bir araya geleceğiz. Takımımız için faydalı olacağına inanıyoruz. Erkan Sözeri hocamıza da bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Sait Karafırtınalar, en son 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK'yi çalıştırdı.


Etiketler: #Şanlıurfaspor #Sait Karafırtınalar #Trendyol 1. Lig

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