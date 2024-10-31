TFF 1. Lig ekibinde istifa kararı!

Erkan Sözeri, TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'daki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekibinde istifa kararı!
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AA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:03

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri istifa etti.

Sözeri, basın mensuplarına, kişisel nedenlerden dolayı istifa kararı aldığını belirtti.

Şanlıurfa camiasına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Erkan Sözeri, şunları söyledi:

"Problemlerimden dolayı Şanlıurfaspor teknik direktörlüğü görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bu problemleri başkanımızla 2-3 hafta önce konuşmuştuk. Bu problemlerim devam ettiği, çözmem gerektiğini söyledim ve izin istedim. Beni ikna etmeye çok çalıştılar ama olmadı. Onun için ben Şanlıurfaspor camiasına, şehrine, halkına, yönetimine, oyuncularıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler, benden yana varsa da helal olsun. Alacak ve tazminat talebim bulunmuyor."


Etiketler: #Erkan Sözeri #Şanlıurfaspor #istifa

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