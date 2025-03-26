Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
28 Mart Cuma:
16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Ali Özer
16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen
20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses
29 Mart Cumartesi:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Gültekin
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: Yunus Dursun
16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ümit Öztürk
31 Mart Pazartesi:
17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu
20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu
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