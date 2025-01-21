Trendyol Süper Lig 20. haftanın VAR kayıtları yayınlandı!

TFF, Trendyol Süper Lig'i 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig 20. haftanın VAR kayıtları yayınlandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 18:13

Türkiye Futbol Federasyonu, 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.


Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #Trendyol Süper Lig
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