Trendyol Süper Lig 20. haftanın VAR kayıtları yayınlandı!
TFF, Trendyol Süper Lig'i 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #Trendyol Süper Lig
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