Triatlon federasyonundan 100 bin liralık bağış

Türkiye Triatlon Federasyonu, depremzedeler için 100 bin lira bağış ve malzeme yardımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 20:48
Triatlon federasyonundan 100 bin liralık bağış
Abone Ol google-news

Türkiye Triatlon Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için malzeme desteği ve 100 bin lira nakit bağış yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, triatlon ailesi olarak tek yürek olunduğu belirtilerek, "Ülkemizin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için devletimizin başlattığı yardım kampanyasına Türkiye Triatlon Federasyonu olarak 100 bin lira bağışta bulunuyor, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın toplama merkezine 750 bin liralık malzeme yardımı yapıyoruz." denildi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığının ikinci bir duyuruya kadar spor organizasyonlarını iptal ettiği hatırlatılarak, bu kapsamda şubat ayında yapılacak Fethiye Duatlonu, 2. Etap Triatlon Testleri ve aday hakem kurslarının ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.


Türkiye Triatlon Federasyonu Destek bağış kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi hatay deprem

En Çok Okunan Haberler