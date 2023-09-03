Triatlon nedir? Triatlon nasıl yapılır? Triatlona nasıl başlanır?

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen dünyanın ilk kıtalararası triatlon organizasyonu 3 Eylül Pazar günü Beykoz’da gerçekleşti. Peki, Triatlon nedir? Triatlon nasıl yapılır? Triatlona nasıl başlanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 10:45
Triatlon nedir? Triatlon nasıl yapılır? Triatlona nasıl başlanır?
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'Triatlon nedir?' sorusu Google'da en çok aratılanlar arasına girdi. Yurttaşlar triatlonun ne olduğunu merak etti. Peki, Triatlon nedir? Triatlon nasıl yapılır? Triatlona nasıl başlanır?

TRİATLON NE DEMEK?

Yunanca kökene sahip olan 'triatlon' sözcüğü, 'üç' anlamına gelen 'treis' ile 'yarışma' anlamına gelen 'athlos' kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getirir, dayanıklılık ve mental güç ön plana çıkar.

Triatlon sporu; kuvvet, dayanıklılık ve dayanıklılık becerilerinin çok iyi olmasını gerektirdiğinden ve çevresel koşullardan (rüzgar, yağmur, dalga vb.) kolayca etkilenebildiğinden dolayı elde edilen derecelerde rekor kırma gibi bir süre kavramı bulunmaz.

TRİATLON NASIL YAPILIR?

2000 yılında Sidney'de düzenlenen Yaz Olimpiyatları'ndan bu yana olimpik sporlar arasında yer alan triatlon sporunda önce yüzme bölümü gerçekleştirilir, ardından T1 olarak adlandırılan transfer bölümünde bisikletlere geçip uzun bisiklet parkuru tamamlanır ve son olarak da T2 bölgesinde bisiklet bırakılıp koşuya geçilir.


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