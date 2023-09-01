Arabaşı çorbası nedir? Arabaşı çorbası nasıl yapılır? İşte Konya usulü Arabaşı çorbası tarifi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:36

Güncelleme: 01.09.2023 - 11:36

Arabaşı çorbası, Türk mutfağının özel lezzetlerinden biri olan ve özellikle Yozgat bölgesine özgü olan bir çorba türüdür. Geleneksel bir tarife dayanan bu çorba, etli ve unlu yapısıyla hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek sunar.

İşte Arabaşı Çorbası'nın yapımı ve püf noktaları:

Malzemeler:

250 gram kuzu eti (döş, kuşbaşı doğranmış)

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı salça

1 soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

8 su bardağı su

Yapılışı: