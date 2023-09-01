Arabaşı çorbası nedir? Arabaşı çorbası nasıl yapılır? İşte Konya usulü Arabaşı çorbası tarifi
Türkiye'nin Konya iline özgü bir lezzet olan Arabaşı çorbası son zamanlarda insanlar tarafından merak ediliyor. Peki Arabaşı çorbası nedir? Nasıl yapılır? Konya usulü Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
Arabaşı çorbası, Türk mutfağının özel lezzetlerinden biri olan ve özellikle Yozgat bölgesine özgü olan bir çorba türüdür. Geleneksel bir tarife dayanan bu çorba, etli ve unlu yapısıyla hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek sunar.
İşte Arabaşı Çorbası'nın yapımı ve püf noktaları:
Malzemeler:
- 250 gram kuzu eti (döş, kuşbaşı doğranmış)
- 1 su bardağı pilavlık bulgur
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 soğan (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 8 su bardağı su
Yapılışı:
İlk adım olarak tencereye etleri ve suyu ekleyin. Etler iyice pişene kadar kaynatın ve köpükleri alarak temizleyin.
Etler piştikten sonra suyu süzülmüş bulguru ekleyin ve karıştırın. Bulgurlar şişene kadar kaynatmaya devam edin.
Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve üzerine unu ekleyerek kısık ateşte kokusu çıkana kadar kavurun.
Rendelenmiş soğanı ve salçayı da ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.
Hazırladığınız bu karışımı kaynayan et ve bulgur karışımına ekleyin.
Tuz, karabiber ve pul biberi ilave ederek karıştırın. Tüm malzemeler bir araya geldiğinde ocağı kısık ateşte tutmaya devam edin.
Arabaşı çorbası, unlu karışımın iyice pişmesi ve bulgurların tamamen ezilmesiyle hazır hale gelir. Yaklaşık 45 dakika sürebilir.
Servis yapmadan önce çorbanın kıvamını kontrol edin. İhtiyaç varsa sıcak su ekleyebilirsiniz.
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