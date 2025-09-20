Tribünlerin önünden geçerken flaş tezahürat: Fenerbahçe kongresinde Ali Koç'a ıslık ve tepki!

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşanıyor. Yarın (21 Eylül) sandık başına gidecek Fenerbahçe camiasında bugün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran konuşma yapacak.
Konuşmanın yapıldığı alana gelen Ali Koç, tribünlerin önünden geçtiği sırada ıslıklı tepkiye maruz kaldı.
Sadettin Saran destekçilerinin Ali Koç tribünlerin önünden geçtiği sırada "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratı yaptıkları görüldü.
