Tribünlerin önünden geçerken flaş tezahürat: Fenerbahçe kongresinde Ali Koç'a ıslık ve tepki!

Tribünlerin önünden geçerken flaş tezahürat: Fenerbahçe kongresinde Ali Koç'a ıslık ve tepki!

20.09.2025 15:36:00
Tribünlerin önünden geçerken flaş tezahürat: Fenerbahçe kongresinde Ali Koç'a ıslık ve tepki!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde zaman zaman tansiyon yükseldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Chobani Stadyumu'na giriş yapıp tribünlerin önünden geçtiği sırada Sadettin Saran destekçilerinden tepki gördü.

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşanıyor. Yarın (21 Eylül) sandık başına gidecek Fenerbahçe camiasında bugün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran konuşma yapacak.

Konuşmanın yapıldığı alana gelen Ali Koç, tribünlerin önünden geçtiği sırada ıslıklı tepkiye maruz kaldı.

Sadettin Saran destekçilerinin Ali Koç tribünlerin önünden geçtiği sırada "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratı yaptıkları görüldü.

 

