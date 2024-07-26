TRT olimpiyat yayınını kesti!

TRT, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde yayını kesti. Yurttaşlar, yaşanan duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 23:58
TRT olimpiyat yayınını kesti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı. Oyunlara 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı. 

Açılış törenini yayınlayan TRT, gösterilerin sürdüğü sırada bir anda yayını kesti.  

Yurttaşlar, yaşanan duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.


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