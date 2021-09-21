TRT Rıdvan Dilmen'in maaşı hakkında açıklama yaptı
TRT, TRT Spor’da yayınlanan “%100 Futbol” programında yer alması için Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmesi iddiasına yanıt verdi.
TRT Spor’da yayınlanan “%100 Futbol” programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmesi iddiasına yanıt verdi.
TRT'nin internet sitesinden ve kurumsal sosyal medyasından yayınladığı açıklama şu şekilde:
TRT Spor’da yayınlanan "%100 Futbol" programına dair mesnetsiz iddialar ve yalan kampanyasıyla ilgili basın açıklamamızdır.
TRT Spor’da yayınlanan “%100 Futbol” programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen’e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir. Daha önceki açıklamamızda bu durum, “Spor yorumcularımız, devlet televizyonunda yer almanın gururunu ve itibarını her türlü maddi kazanımın üstünde tutmaktadır” şeklindeki ifadelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Sektör koşulları kamu yayıncısı olan TRT için de geçerlidir. TRT tarafından Sayın Dilmen’e teklif edilen ücretin bugüne kadar açıklanmamasının nedeni, bir yandan Kurum bünyesinde çalışanların kişisel bilgilerini diğer yandan TRT’nin piyasadaki rekabetçi niteliğini korumak arzusudur. TRT’nin marka değeri yüksek bir spor yorumcusuna yaptığı teklifin bilinmesi rekabet gücünü zedeleyen bir faktördür. Meselelere yönelik sorumlu yaklaşım bu duruşu gerektirmektedir. TRT’nin sosyal medyada belgesiz bir şekilde paylaşılan her yalana cevap verme gibi bir zorunluluğu yoktur. TRT yönetimi, tüm çalışmalarında kamu menfaatlerini koruma açısından sorumluluğunun bilincindedir. Bu konuda sahte bir erdemlilik perdesi arkasından üstünlük taslayan tavırların kabul edilmesi mümkün değildir.
TRT’nin yükselen başarısının, yalan kıskacıyla sekteye uğratılmasına ve yıpratılmasına izin verilmeyecektir. Son olarak, bu konuda yalan ve iftiraları ortaya atanlarla hukuki mücadelemizin devam edeceğini tekraren belirtmek isteriz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
??21.09.2021— TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) September 21, 2021
TRT Spor’da yayınlanan "%100 Futbol" programına dair mesnetsiz iddialar ve yalan kampanyasıyla ilgili basın açıklamamızdır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.https://t.co/LIsJb0cGAK pic.twitter.com/ZTXLxDiAGa
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