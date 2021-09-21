Yorumcu Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı!

21 Eylül 2021 Salı, 07:17

Son günlerin çok konuşulan ismi Rıdvan Dilmen, TRT'den para almadığını bir kez daha tekrarladı. Ünlü yorumcu, %100 Futbol programı karşılığında TRT'ye yıllık maliyetinin 12 milyon TL olduğu iddialarına canlı yayında yanıt verdi.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı Sözüm Var programında konuşan Rıdvan Dilmen, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan HKP MYK üyesi Avukat Doğan Erkan'ın sorularını da cevapladı.

Dilmen burada, "TRT bana aylık 60 bin TL'lik teklif yaptı ama ben kabul etmedim" diyerek yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Ünlü futbol adamı şunları söyledi:

'TRT İLE SÖZLEŞMEM BİLE YOK'

"Hayatımda TRT ile hiç iş yapmadım. Geçmişte de şimdi de ücret almadım. Hatta 'Parasız olmaz' dediler. 60 bin TL teklif ettiler ama kabul etmedim. Ben mutluyum TRT Spor’da. Futbolu da seven bir insanım. 'Zaten başka mecralarda para kazanacağım' dedim. TRT ile bir sözleşmem de yok."

NE OLMUŞTU?

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL ücret aldığını iddia etmişti. Sporda ve siyasette geniş yankı uyandıran bu haberin üzerine HKP avukatları tarafından Başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılarak bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekildi.

Erbatur Ergenekon'un moderatörlüğünü yaptığı, Rıdvan Dilmen'in ise yorumculuk görevini üstlendiği %100 Futbol, Süper Lig maçlarının devre arası ve sonrası TRT Spor'da ekranlara geliyor. Dilmen aynı programı uzun yıllar boyunca NTV'de yapmış ve geçen sezon bu kanaldan ayrılmıştı.