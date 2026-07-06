Trump istedi, FIFA kırmızı kart iptal etti

ABD Başkanı Trump yine sıra dışı bir olaya imza attı. FİFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradı ve takımın Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu Folarin Balogun'a kırmızı kart gösterilmesi sonucu verilen cezanın gözden geçirilmesini istedi.

FIFA, Başkan Trump'ın görüşmesinin ardından Balogun'un ABD-Belçika maçında oynamasına izin verdi. FIFA'nın benzeri görülmemiş bir kararla kırmızı kart cezasını askıya almasıyla, Belçika ile oynanacak Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında forma giyebilecek duruma geldi.

Balogun, Bosna karşısında 2-0 kazanılan maçta Dünya Kupası'ndaki üçüncü golünü kaydetmiş, ancak ikinci yarıda Tarik Muharemovic'in ayak bileğine sert bir müdahalede bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

Kararın son derece sıra dışı bir durum olduğu belirtilirken, FİFA, 1962'den bu yana ilk kez, Dünya Kupası'nda oyundan atılması nedeniyle cezalı duruma düşen bir oyuncunun bir maçta yer almasına izin vermiş oldu.

Belçika, FIFA'nın kararını ‘şaşkınlıkla’ karşıladı. Belçika Federasyonu karara sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, ‘FIFA’nın, cezalı durumdaki ABD’li oyuncu Folarin Balogun’un ABD-Belçika maçında oynayabileceğine dair kararından büyük şaşkınlık duyduğu’ bildirildi.

Başkan Trump, Aralık ayında FIFA'nın Başkanı Gianni Infantino'dan ilk ‘FIFA Barış Ödülü'nü almıştı.

New York Times Gazetesi’nin haberine göre, Infantino, yıllardır Trump'ın gözüne girmeye çalışıyor. Geçen yıl FIFA, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazanmaya yönelik başarısızlıkla sonuçlanan kampanyası sürerken, FIFA Barış Ödülü'nü Trump'a verdiğini yazdı.

Gazete, iki kaynağa atfen, Balogun’un kırmızı kart görmesinden kısa bir süre sonra; Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü İcra Direktörü Andrew Giuliani’nin de aralarında bulunduğu üst düzey Trump yönetimi yetkililerinin, FIFA’nın bu tür itirazlara karşı kurallarına rağmen, ABD Futbol Federasyonu’nun itiraz sürecini yürütmesine yardımcı olmak üzere avukatları devreye soktuğunu bildirdi.

İddiaya göre,bir serbest yatırım fonu yöneticisi ve ABD Futbol Federasyonu’nun önemli bağışçılarından biri olan Scott Goodwin, maçın hakemi Raphael Claus’un Brezilya’da usulsüz kırmızı kartlar göstererek şikeye karıştığına dair kamuoyuna yansıyan iddiaları Trump yönetimi yetkililerinin dikkatine sundu.

Brezilyalı yetkililer ve FIFA, Claus’un herhangi bir usulsüzlüğüne dair kanıt bulamamış olsa da, Trump, Infantino ile yaptığı görüşmede bu iddiaları gündeme getirdi.

Gazete, Balogun’un cezasının kaldırılmasının ardından Infantino ve Trump’ın tekrar görüştüğünü ve Başkan’ın Infantino’ya bunun doğru bir karar olduğunu söylediğini aktardı.

Öte yandan, Norveç Federasyonu Başkanı, Infantino'nun Trump'a barış ödülü vermesinden sonra, FIFA'nın siyasi tarafsızlık tüzüğünü ihlal ettiği iddiasıyla Infantino aleyhine yapılan etik şikayetine katılmıştı.

Infantino, kendisini Trump’ın arkadaşı olarak tanımlamış ve FIFA'nın 122 yıllık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sık sık ona övgüler ve hediyeler vermişti.