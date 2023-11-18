TSYD Kupası'nda şampiyon Ankaragücü!

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 18:08
TSYD Kupası'nda şampiyon Ankaragücü!
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TSYD Kupası final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve kupayı kazanmayı başardı.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Atakan Çankaya ve 24. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

MKE Ankaragücü bu galibiyetle beraber art arda 2 senedir bu kupayı kazanmayı başarırken aynı zamanda 18. kez kupaya uzandı ve Gençlerbirliği'yle beraber en çok kazanan unvanına ortak oldu.


TSYD MKE Ankaragücü Gençlerbirliği

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