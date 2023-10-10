TSYD Ankara Kupası ertelendi!

TSYD Ankara Kupası'nın 56. organizasyonu Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün talebi üzerine ertelendi.

AA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:39
TSYD Ankara Kupası ertelendi!
Abone Ol google-news

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nın 56. organizasyonu ertelendi.

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği müsabakasının 15 Ekim Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırılan maç, sarı-lacivertli ekibin talebi üzerine ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kasım ayında bir kez daha verilecek milli maç arasında 2 kulübün aralarında uzlaşı sağlayabilmesi durumunda geleneksel turnuva hayata geçirilecek" ifadeleri kullanıldı.


TSYD Ankara Kupası MKE Ankaragücü Gençlerbirliği

İlgili Haberler

Ankaragücü forması giyen Alper Uludağ'ın eşi trafik kazası geçirdi

Ankaragücü forması giyen Alper Uludağ'ın eşi trafik kazası geçirdi
Ankaragücü'ne imza atan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı!

Ankaragücü'ne imza atan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı!
Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada en fazla görev alan hakemler

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada en fazla görev alan hakemler

En Çok Okunan Haberler