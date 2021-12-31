Tuchel'den Lukaku'ya eleştiri: Hoşumuza gitmedi

31 Aralık 2021 Cuma, 14:50

İtalyan takımı Inter’den 97 milyon sterlin bonservis ücretiyle bu sezon Chelsea’ye transfer olan Romelu Lukaku, perşembe günü Sky Italia’ya verdiği demeçte takımda mutlu olmadığını söyleyerek bir gün Inter’e geri döneceğini açıkladı.

The Guardian’ın haberine göre, Chelsea’nin hocası Thomas Tuchel, Lukaku’nun açıklamalarını eleştirerek bu durumdan memnun olmadığını belirtti.



Chelsea ile oynadığı 18 maçta 7 gol atan deneyimli golcünün açıklamalarından memnun olmadığını bildiren Tuchel, “Elbette bu durumdan hoşnut olmadık. Bu açıklama ihtiyacımız olmayan bir gürültü çıkartıyor ve bize yardımcı olmuyor” dedi.



“TAM TERSİNİ DÜŞÜNÜYORUM”



Tuchel, Lukaku’nun neden mutsuz olduğunu bilmediğini ifade ederken, “Onun mutsuz olduğundan emin değilim. Hatta tam tersini düşünüyorum” diye konuştu.



Son 10 Premier Lig maçının sadece 4’ünü kazanarak form düşüklüğü yaşayan Chelsea, pazar günü Premier Lig’in 21. haftasında Liverpool ile karşılaşacak.

