Tudor'un öğrencileri evinde Juventus'u 90+3'te devirdi
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lazio, Igor Tudor yönetimindeki ilk maçında evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Igor Tudor'un ekibi Lazio ile Massimiliano Allegri'nin yönetimindeki Juventus karşı karşıya geldi.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 90+3'te Adam Marusic kaydetti.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, maçın 68. dakikasında Federico Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla beraber teknik direktör Igor Tudor'un yönetimindeki ilk maçtan galibiyet ile ayrılan Lazio 46 puana ulaşırken, ligdeki son 9 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Juventus 59 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus evinde Fiorentina'yı ağırlarken, Lazio deplasmanda Roma ile karşılaşacak.
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