Tugay Kerimoğlu, Barış Alper'e yapılan maaş teklifini açıkladı: 'Benim en son duyduğum bir senelik...'

Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizi NOW Spor ekranlarında yayımlanan Efsane Futbol programında konuşuldu.

Programda Tugay Kerimoğlu, "Verecekseniz verin, vermeyecekseniz de çocuğu da burada şey yapmayın!" ifadelerini kullandıktan sonra programın diğer yorumcusu Tümer Metin "Sakin ol, sen niye sinirlendin?" dedi.

Bunun üzerine Kerimoğlu, "Tümer sinirlendim" cevabını verdi ve nedenini şöyle açıkladı:

"Biz eskiden teklif geldiğinde 'Allah, istiyorlar' diyorduk. Şimdi isteniyorlar, problemle karşımıza çıkıyor olaylar. Ne güzel işte talep geliyor. Sen de kazanacaksın o da kazanacak. Hayat böyle değil mi zaten?

Benim en son duyduğum bir senelik 12 milyon Euro, hadi anlat şimdi bana. Barış Alper Yılmaz'a gelecek olan miktar, kendisine sadece.

Bu çocuk neyi düşünecek? 'Yok, ben gitmem çok düşük bu para' mı diyecek? Şimdi dönüyorum kulüp tarafında, yaşanmışlığım var o camiada biliyorum, bildiğim şeylerin karşılığında da izah etme noktasında yol gösterme olarak sunuyorum Barış'a.

Çal kardeşim kapıyı gitmek istiyorsan, açık ve net söyle. Mutsuzsan zaten kimse tutmaz. Ekonomik yönden güçlenmek istiyorsan ki saygı duyarım düşüncelerine 'Yolun açık olsun' derim. Bunu düzgün bir şekilde yapıp, ilişkileri doğru bir şekilde yönetip, o kapıyı birazcık yarım aralık bırak."