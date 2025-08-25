Rıdvan Dilmen'den Barış Alper Yılmaz iddiası: 'Sorunun çözüleceğini düşünüyorum ama...'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz kriziyle ilgili HT Spor'da açıklamalar yaptı.

Barış Alper'in maç öncesi yaptığı paylaşıma değinen Rıdvan Dilmen, "Barış Alper seyirciyle kopmak üzereydi ki yapması gerekeni yapmış (maç öncesi sosyal medya paylaşımı). Her kulüp bir ailedir, her ailede sorunlar olur. Zamanla ne olduğu anlaşılacaktır. Biz sadece ortada bir menajer arkadaşı görüyoruz" dedi.

“BEN BU HAFTA SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Barış Alper Yılmaz sorununun bu hafta çözüleceğini iddia eden Dilmen, "Barış Alper'in antrenmana çıkmaması doğru değil. Okan hoca "mental olarak bir dinlen" demiştir ona. Ben bu hafta sorunun çözüleceğini düşünüyorum ama teklif ciddiyse Galatasaray'ı tatmin edecekse herkes için hayırlı olur. Vermezlerse de yoluna devam eder" şeklinde konuştu.

BARIŞ ALPER'İN TEK HATASI

Barış Alper'in tek bir hatası olduğunu dile getiren ünlü yorumcu, "Barış'ın bir tek hatası -yine gençliğine veriyorum- menajeri çok demeç veriyor. Doğru değil yani bu. Menajerine diyecek ki, 'Biraz sus, kardeşini düşün. Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum şu anda, işimi yapayım' diyecek" diyerek sözlerini tamamladı.