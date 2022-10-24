Tugay Kerimoğlu Galatasaray taraftarına ateş püskürdü!
Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumlayan eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılı ekibin taraftarlarına ateş püskürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan Tugay Kerimoğlu, sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan yorumlar sebebiyle sarı-kırmızılı taraftarlara adeta ateş püskürdü.
"2 TWEET ATMAKLA DURUŞ SERGİLEMEK YOK"
Yayıncı kuruluş ekranlarına konuşan Tugay Kerimoğlu şunları söyledi:
"Öyle 2 tweet atmakla duruş sergilemek yok. Bugünkü kırmızı kartların verilme sebebi ben miyim? Galatasaray'ın berabere kalmasının ve yapılan değişikliklerin sebebi ben miyim? Ben burada objektif olmak zorundayım. İzleyenlerden özür dilerim ama ben başkaları gibi birilerine yalakalık yapmam. Birilerine yalakalık yapmak için konuşmayacağım. Herkes hata yapabilir. Bu futbol, savaş değil. Benim işim hakemi konuşmak değil. Hakemi bizden sonraki program konuşacak."
NE OLMUŞTU?
Yayıncı kuruluş ekranlarında maçları yorumlayan Tugay Kerimoğlu, yaptığı eleştirilerle Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından "Sana yazıklar olsun Tugay Kerimoğlu!", "Sen yıllarca Galatasaray'da oyna ama Galatasaray'ın hakkı yenirken tek kelime bile etme" gibi ifadeler kullanmıştı.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan