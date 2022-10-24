Tugay Kerimoğlu Galatasaray taraftarına ateş püskürdü!

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:11

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan Tugay Kerimoğlu, sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan yorumlar sebebiyle sarı-kırmızılı taraftarlara adeta ateş püskürdü.

"2 TWEET ATMAKLA DURUŞ SERGİLEMEK YOK"

Yayıncı kuruluş ekranlarına konuşan Tugay Kerimoğlu şunları söyledi:

"Öyle 2 tweet atmakla duruş sergilemek yok. Bugünkü kırmızı kartların verilme sebebi ben miyim? Galatasaray'ın berabere kalmasının ve yapılan değişikliklerin sebebi ben miyim? Ben burada objektif olmak zorundayım. İzleyenlerden özür dilerim ama ben başkaları gibi birilerine yalakalık yapmam. Birilerine yalakalık yapmak için konuşmayacağım. Herkes hata yapabilir. Bu futbol, savaş değil. Benim işim hakemi konuşmak değil. Hakemi bizden sonraki program konuşacak."

NE OLMUŞTU?

Yayıncı kuruluş ekranlarında maçları yorumlayan Tugay Kerimoğlu, yaptığı eleştirilerle Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından "Sana yazıklar olsun Tugay Kerimoğlu!", "Sen yıllarca Galatasaray'da oyna ama Galatasaray'ın hakkı yenirken tek kelime bile etme" gibi ifadeler kullanmıştı.