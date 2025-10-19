Tugay Kerimoğlu'ndan Barış Alper iddiası: 'Küskünmüş gibi görüntü var ama...'

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçta Barış Alper Yılmaz'ın performansını NOW Spor'da yorumladı.

Barış Alper sözlerine çok net ifadeyle giren Tugay Kerimoğlu, "Değerini buluyorsa ben hiç düşünmem satarım" dedi.

TUGAY KERİMOĞLU'NDAN BARIŞ ALPER İDDİASI

Barış Alper Yılmaz'ın küskünmüş gibi göründüğünü iddia eden Tugay Kerimoğlu, "Bazı şeylere takılı kalarak yaşamak problemi sahada bizim karşımıza çıkarır. Bazen bir durgunluğu var. O önceki Barış Alper'den uzak. Biraz durgun, küskünmüş gibi görüntü var ama iyi niyeti de var" ifadelerini kullandı.

Barış Alper'in daha basit oynaması gerektiğini söyleyen Kerimoğlu, "Bu tür süreçlerden geçiyorsanız bazı şeyleri basit oynamak zorundasınız. Her şeyi ispat edeceğim, bir şeyleri göstermek zorundayım, bu olaylar yaşandı, ben bunların üstünü kapatmak için sahada mücadele vereceğim dediğin mantık bana doğru ama yaşadığın problemi saha içine taşırsan o zaman her şey sana eksi yazmaya başlar. Çok şey yapma ihtiyacı var şu an, öyle hissediyor kendini" şeklinde konuştu.

Milli futbolcu için en uygun yerin İngiltere Premier Lig olduğunu dile getiren Kerimoğlu, "Biz Barış'ı nasıl anlatıyoruz; atletik, mücadele eden, temas oyununu seven, çabukluğunu kullanan... Bana göre Galatasaray'dan ayrılıp gideceği en güzel lig Premier Lig derim ben çünkü bu oyunun tam kıvamında olan bir oyuncuyu anlatıyoruz" sözlerini sarf etti.

Tugay Kerimoğlu, Barış Alper Yılmaz'la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı maçlarda çok ekstra işler yapma düşüncesi hataya yol açıyor Barış'ta. Mesela Başakşehir maçında basit oynayacağı yerde zorluyor, zorlaması gereken yerde basit oynuyor. Kafa gidip geliyor, o gayet normal. Ona saygı duyarım çünkü yaşadığı şey az buz bir iş değil."

Barış Alper'in artık tüm konsantrasyonunu Galatasaray'a vermesi gerektiğini aktaran Kerimoğlu, "Gitmek istediğin şeyin karşılığını alamadığında oyuncu bir yerden sonra -bizler de bozulduk zamanında- bozulabilir ama o günler bitti, kapandı. Sen buradasın. Artık yüzde 100'ünle sahada, o bildiğimiz Barış Alper'in neler yapabileceğini, neler yaptığını tekrar hatırlatabilmen... Çok fazla ekstraya girmeye de gerek yok bu oyunda" diyerek sözlerini tamamladı.