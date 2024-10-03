Tugay Kerimoğlu'ndan flaş iddia! "Muslera, Galatasaray'dan ayrılabilir"
Galatasaray'ın Rigas Skola maçı öncesi konuşan Tugay Kerimoğlu'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kerimoğlu, Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini iddia etti.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini iddia etti.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki kaleci hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu "Fernando Muslera gittikten sonra Galatasaray tercihini hangi ülkeden yana kullanacak? Bu çok önemli. Muslera'nın özel problemleri olduğu için aile tarafından, her şey olabilir. Giderse de bir şey diyemem çünkü ailesinin ilk sırada olduğunu biliyorum." dedi.
Sözlerine devam eden Tugay Kerimoğlu "Ailesinden birinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri var. Giderse kimse bir şey diyemez, harika bir karakter. Sezon sonunda ne olur kimse bilemez. Karara da saygı duymak zorundasınız. Önemli olan şey Galatasaray'daki kaleci kalitesi, Muslera'dan sonra nereye gider!" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Hidayet Türkoğlu'ndan yabancı sınırı açıklaması
- Fernando Muslera için flaş iddia!
- Fenerbahçe maçı öncesi olay çıktı!
- Bravo çocuklar: Letonya'da ilk gol geldi!
- Fas'tan Ziyech, Amrabat ve En-Nesyri kararı!
- Sivasspor'un yeni sportif direktörü belli oldu!
- FIBA Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe!
- Ekstra transfer dönemi!
- İbrahim Hatipoğlu, UEFA Finali'ni işaret etti!
- Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme!
En Çok Okunan Haberler
-
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
- İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası için yeni hamle
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!