Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya geri döndü
Roma'ya geri dönen Tuğberk Tanrıvermiş, yeni sezonda U18 Takımı'nı çalıştıracak. Tanrıvermiş, ayrıca Jose Mourinho'nun geniş ekibi içerisinde yer alacak.
Genç Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, yeni sezonda Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı'nı yönetecek.
Edinilen bilgiye göre, geçen sezon İtalya'da Spezia 19 Yaş Altı Takımı'nı çalıştıran Tanrıvermiş, Roma'ya 18 yaş altı teknik direktörü olarak döndü.
Türk teknik adam, Roma Futbol A Takımı'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun geniş ekibinde de yer alacak.
Genç teknik adam, kariyerinde daha önce Roma'nın 15 ve 16 yaş altı takımlarını çalıştırmıştı.
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