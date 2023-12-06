Tüm maçlarını kazanan milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde yükseldi!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 16:54

Güncelleme: 06.12.2023 - 16:54

UEFA Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, organizasyondaki performansıyla büyük bir başarıya imza attı.

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlı takım, çıktığı 6 maçı da kazandı.

Milliler, gruptaki rakiplerinden Gürcistan'ı 3-0 ve 2-0, Litvanya'yı 2-0 ve 4-0, Lüksemburg'u da 4-0 ve 1-0 mağlup etti.

Topladığı 18 puanla zirvede yer alan milli takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 51 takım arasında gol yemeyen tek ekip oldu.

TÜM MAÇLARINI KAZANAN 2 EKİPTEN BİRİ

UEFA Uluslar C Ligi'nde yer alan 19 takım arasında gruptaki tüm maçlarını kazanan tek ekip olan A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde yer alan 51 takım arasında ise grupta oynadığı tüm maçlarını kazanan iki ekipten biri oldu.

Ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde yer alan İrlanda ile birlikte grupta oynadığı 6 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

EN ÇOK GOL ATAN 6 TAKIM ARASINDA YER ALDI

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde yer alan 51 ekip arasında en çok gol atan 6. takım oldu.

Ay-yıldızlılar; İspanya (23), İsrail (21), İrlanda (20), Finlandiya (18) ve Letonya'nın (17) ardından 16 golle en golcü 6'ncı takım olmayı başardı.

EN GOLCÜ İSİM BİRGÜL SADIKOĞLU

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde yaptığı maçlarda en golcü ismi, Birgül Sadıkoğlu oldu. Birgül, ay-yıldızlıların attığı 16 golün 5'ini kaydetti.

Milli takımda Yağmur Uraz ve Gülbin Hız ikişer, Miray Cin, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Arzu Karabulut, Ece Türkoğlu ve Meryem Çal da birer gol attı.