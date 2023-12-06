Darbedilen eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu yaşadıklarını anlattı: ‘Ölebilirdik’
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy’de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Eşi Başak Derelioğlu ile yolculuk eden ve aracının önünü kesilerek darp edilen Oktay Derelioğlu’nun kolu çıktı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu, “En büyük cezayı almalarını istiyorum” dedi.
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu Kadıköy’de yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu tedavi altına alındı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu. Derelioğlu, “Düştüm ve omzumda kırık, çıkma var. Başımızı da vurabilirdik, beyin kanamasından ölebilirdik” sözlerini kullandı.
“DURUP DURURKEN SALDIRIYA UĞRADIM”
Derelioğlu, “Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki, yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve ben de vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, ‘problem değil geç’ dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ‘ne oluyor’ derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı” şeklinde konuştu.
“TEK İSTEĞİM CEZA ALMALARI”
Derelioğlu “Düştüm ve omzumda kırık, çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiç bir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oxlade - Chamberlain'den Türkiye itirafı
- Dikbayır’ın ihraç nedeni belli oldu
- Demirtaş hakim karşısına çıktı
- Seçil Erzan’ın evinden çıkan para belli oldu
- Siyaset yeniden şekillenecek!
- 'Thomas Tuchel Galatasaray ile görüştü'
- Akşener’in ikinci intiharı
- Bana bir masal anlat baba
- Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp!
- Bu sezon ilk! Kilosu 25 TL’ye düştü... kapış kapış gitti