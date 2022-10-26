Tunahan Güler’den tarihi başarı
Genç sporcu Tunahan Güler, NPC Ligi Dubai'de Vücut Geliştirme'de bir günde hem profesyonel lige çıktı hem de lig yarışını kazanarak dünyanın önemli yarışmalarından birisi olan Mr. Olympia'da yarışma hakkı kazandı.
Dubai’de düzenlenen IFBB NPC Ligi’ne amatör yarışmacı olarak katılan Tunahan Güler, 1 gün içinde profesyonel lige çıktı. Güler ardından profesyonel lig yarışını kazanmayı başardı.
40 sporcuyla mücadele eden Güler, daha önce vücut geliştirmede görülmemiş bir hızla en önemli arena olarak tanımlanan Mr. Olympia’da yarışma hakkı kazandı. Kasım ayında Las Vegas’ta finale çıkacak genç sporcu, Hamdullah Aykutlu ve Ahmet Enünlü’den 27 yıl sonra ABD kapılarını açmış oldu.
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