Tunahan Güler’den tarihi başarı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 18:43

Dubai’de düzenlenen IFBB NPC Ligi’ne amatör yarışmacı olarak katılan Tunahan Güler, 1 gün içinde profesyonel lige çıktı. Güler ardından profesyonel lig yarışını kazanmayı başardı.

40 sporcuyla mücadele eden Güler, daha önce vücut geliştirmede görülmemiş bir hızla en önemli arena olarak tanımlanan Mr. Olympia’da yarışma hakkı kazandı. Kasım ayında Las Vegas’ta finale çıkacak genç sporcu, Hamdullah Aykutlu ve Ahmet Enünlü’den 27 yıl sonra ABD kapılarını açmış oldu.