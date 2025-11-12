Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü!

Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü!

12.11.2025 13:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü!

Fenerbahçe Kulübü, eksi futbolcusu Tuncay Şanlı'nın sarı-lacivertli takımın futbol akademisinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'nın futbol akademisinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de

Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.

Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Tuncay Şanlı #futbol

İlgili Haberler

Hakan Safi'den bahis operasyonu açıklaması: 'Fenerbahçe'den futbolcu olmaması...'
Hakan Safi'den bahis operasyonu açıklaması: 'Fenerbahçe'den futbolcu olmaması...' Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi, katıldığı bir ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Safi, bahis soruşturması hakkında konuşarak, "Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Çıkmayacaktır da. Diğer kulüplerden kimlerin olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: 'İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var'
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: 'İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var' Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşması konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i rahat geçti!
Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i rahat geçti! Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 10. haftasında Maccabi Tel Aviv'i 84-75 mağlup etti.