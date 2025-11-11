Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: 'İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var'

Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: 'İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var'

11.11.2025 15:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: 'İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var'

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Salar, sponsorluklarla ilgili, "Çok ciddi ilgi var. Başarılar da inşallah gelecek. İnşallah yeni sponsorlukları da daha büyük rakamlarla camiamız duyuracak" dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından bir an önce çıkmak istediklerini aktaran Murat Salar, "İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var. Bir an önce o süreci tamamlayıp Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz" diye görüş belirtti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Bankalar Birliği #sponsor

İlgili Haberler

Eski hakemler Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Burada en önemli hata...'
Eski hakemler Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Burada en önemli hata...' Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trio ekibi, maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!
Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontrollerde sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout için resmi başvuru!
Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout için resmi başvuru! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynadığı Viktoria Plzen karşılaşmasını yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout hakkında resmi başvuru yapıldığını açıkladı.