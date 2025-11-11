Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: 'İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var'

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Salar, sponsorluklarla ilgili, "Çok ciddi ilgi var. Başarılar da inşallah gelecek. İnşallah yeni sponsorlukları da daha büyük rakamlarla camiamız duyuracak" dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından bir an önce çıkmak istediklerini aktaran Murat Salar, "İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var. Bir an önce o süreci tamamlayıp Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz" diye görüş belirtti.